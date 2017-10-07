مقتل 4 جنود يمنيين بهجوم لـ”القاعدة” جنوب البلاد

اعلن مصدر أمني يمني بمقتل 4 جنود من القوات الحكومية في اليمن، وإصابة 7 آخرين، الجمعة، في هجوم لتنظيم “القاعدة” نفذ بواسطة سيارة مفخخة في محافظة أبين جنوب البلاد.

وأوضح المصدر، في حديث لوكالة “فرانس برس”، أن الهجوم استهدف قائد قوات الحزام الأمني في منطقة خنفر بمحافظة أبين، أبو عبد الله الشنيني، الذي تمت إصابته جراء العملية.

وأضافت الوكالة أن انتحاريا قاد السيارة المفخخة لمهاجمة القوات الحكومية المدعومة من الإمارات، التي تحارب التنظيم المتطرف في جنوب اليمن، بحسب المصدر الأمني.

يذكر أن القوات الحكومية أحرزت مؤخرا انتصارات في مواجهة مسلحي تنظيم “القاعدة”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، في محافظات عدن وأبين ولحج، ما دفعه لشان هجمات مضادة.

واستغل تنظيم “القاعدة” الحرب بين الحكومة اليمنية الشرعية، التي يدعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من معسكر الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، استغلها لتعزيز نفوذه في مناطق عديدة في شرق اليمن وجنوبه.