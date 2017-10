بالفيديو: من جديد… حادث دهس في لندن واعتقال مشتبه به

أصيب أشخاص عدة جراء حادث دهس وقع خارج المتحف الطبيعي في العاصمة البريطانية لندن. وفيما لم يتضح حتى الساعة إذا ما كان حادث الدهس متعمداً أم لا، اعلنت الشرطة البريطانية أنه تم اعتقال شخص وسط لندن يشتبه بتورطه في الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا شهدت سلسلة من الهجمات الإرهابية المماثلة في الشهور الأخيرة، إذ قتل 35 شخصاً على أيدي متشددين في لندن ومانشستر، بينما قتل رجل شخصاً وأصاب آخرين عندما دهس بسيارته الفان حشداً من المصلين أمام مسجد في لندن.

Reports on the ground of a car being driven into people outside the Natural History Museum. All media free to use this video. pic.twitter.com/10ePBhqVMF

— Patrick Greenfield (@pgreenfielduk) October 7, 2017