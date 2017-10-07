حمادة: هناك حل لملف السلسلة في المدارس الخاصة سيحافظ على حقوق الاساتذة

كشف وزير التربية مروان حمادة عن ايجاد حل لملف سلسلة الرتب والرواتب في المدارس الخاصة سيحافظ على حقوق الاساتذة كاملة ولو بشكل متدرج، معتبراً أن وحدة التشريع مكرسة من قبل المجلس النيابي ولا يمكن أن يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد.

وفي حديث عبر صوت لبنان، قال حمادة إن قطاع التعليم في لبنان أصبح كالغابة الكبيرة التي تم توظيف الآلاف فيها من دون مبرر، مستغرباً ما حصل أمس في مجلس الوزراء في ملف أساتذة التعليم الثانوي لا سيما وأنهم من الفئة الثالثة التي لا تتطلب توازناً طائفياً.

وشدد حمادة على أن مقتضيات الوفاق الوطني المذكورة في المادة الخامسة والتسعين تقضي بالمساواة بين المتقدمين على الوظائف العامة.

وعن التعيينات القضائية الأخيرة، لفت الى أن بعض المصالح الاقتصادية العليا ولّد توافقاً واسعاً أدى الى اقصاء القاضي شكري صادر، في حين دفع القاضي صقر صقر ثمن توازنه، معتبراً أن هناك نزعة لدى التيار الوطني الحر لوضع يده على كل المناصب المسيحية في الدولة.

ورداً على سؤال، أكد حمادة رفضه لأي نوع من التواصل مع النظام السوري في ملف اعادة النازحين السوريين الذين قد يتعرض عدد كبير منهم للاعتقال والقتل والتعذيب عند عودتهم في حال لم يتم تأمين الضمانات اللازمة من قبل المجتمع الدولي.