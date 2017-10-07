قاووق يندد بالإملاءات الخارجية: خطيئة وطنية كبرى بحق الوطن!

رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق أن “أزمة تفاقم النازحين السوريين هي خطر داهم لا يوفر أحدا من اللبنانيين، ولا تعرف حدود جغرافية وحزبية وسياسية ومذهبية، وتمثل خطرا على الأمن القومي اللبناني، وعليه فمن المفترض أن يكون هناك معالجة حاسمة وسريعة لها، لأن أي يوم تأخير في معالجة أزمة النازحين، يفاقم هذه الأزمة ويعقدها، ويصبح الحل أصعب”.

وأشار قاووق خلال احتفال تكريمي إلى أن “الأكثرية الوزارية والنيابية والشعبية تؤيد حوارا رسميا لبنانيا سوريا لمعالجة أزمة النازحين السوريين، ولكن هناك فريق يعرقل هذا الحوار السوري اللبناني بانتظار القرار السعودي، وبالتالي عندما يخير البعض نفسه بين أن يقدم الإملاءات الخارجية على المصالح الوطنية، فإنه بذلك يرتكب خطيئة وطنية كبرى بحق الوطن”.