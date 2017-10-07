“نايت” بعد المكسيك إلى الولايات المتحدة وترامب يوافق على افراج مساعدات فدرالية

اشتدت قوة العاصفة “نايت” واصبحت اعصارا من الدرجة الاولى اجتاحت منتجعات ساحلية مكسيكية شهيرة، وتستعد للتوجه الى ساحل الخليج الاميركي في ساعة مبكرة السبت، بعدما حملت أمطارا غزيرة الى أميركا الوسطى وأوقعت 28 قتيلا.

وأعلن الانذار من اعصار في “نيو اورلينز”، التي اجتاحها الاعصار كاترينا في 2005 مخلفا مئات القتلى، وفي مدن اخرى على ساحل الخليج الاميركي.

وأعلنت سلطات ولاية لويزيانا، حيث تقع مدينة نيو اورلينز، ان الرئيس دونالد ترامب “وافق بسرعة على الافراج عن مساعدات فدرالية لمساعدة تخفيف تأثير العاصفة”.

وأكد مركز مراقبة الاعاصير الاميركي ، ان رياحا بسرعة 129 كلم ترافق العاصفة التي حددها موقعها الى شمال غرب الراس الغربي لكوبا، محذرا انه في الولايات المتحدة “سيتسبب ارتفاع الامواج وانحسارها بفيضانات في مناطق جافة عادة قرب السواحل بسبب اجتياح المياه للمناطق الداخلية”.