تدابير سير تزامناً مع جلسة المناقشة العامة الإثنين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه سيتم اتخاذ تدابير سير تزامناً مع جلسة المناقشة العامة يوم الإثنين 9 تشرين الأول 2017، على الشكل الآتي:

إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً من التاريخ المذكور وحتى انتهاء الجلسة التي تبدأ عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

ودعت المواطنين الى أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام.