وقالت الوزارة إن “مركز قيادة للإرهابيين وعددا يصل إلى 80 مقاتلا بينهم 6 من مواطني شمال القوقاز تم القضاء عليهم في منطقة الميادين.” جراء ضربات روسية. وأضافت أن نحو 40 مسلحا من تنظيم داعش قتلوا في محيط بلدة البوكمال.