كشفت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن حصيلة ضخمة للقتلى في صفوف داعش بسوريا جراء غارات شنتها شمال شرقي البلاد. وأعلنت الوزارة أن نحو 120 مسلحا من تنظيم داعش وأكثر من 60 من “المرتزقة الأجانب” قتلوا في سلسلة من الغارات الروسية على سوريا.