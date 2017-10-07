دولياتالسبت 07 تشرين أول 2017 روسيا تضرب “مركز داعش”.. وتعلن حصيلة ضخمة للقتلى كشفت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن حصيلة ضخمة للقتلى في صفوف داعش بسوريا جراء غارات شنتها شمال شرقي البلاد. وأعلنت الوزارة أن نحو 120 مسلحا من تنظيم داعش وأكثر من 60 من “المرتزقة الأجانب” قتلوا في سلسلة من الغارات الروسية على سوريا. وقالت الوزارة إن “مركز قيادة للإرهابيين وعددا يصل إلى 80 مقاتلا بينهم 6 من مواطني شمال القوقاز تم القضاء عليهم في منطقة الميادين.” جراء ضربات روسية. وأضافت أن نحو 40 مسلحا من تنظيم داعش قتلوا في محيط بلدة البوكمال. المصدر: Skynews