الحريري أمام المشاركات في حملة “pedal for peace”: لبنان بلد تعايش لكنه يشهد أحياناً مراحل من الفوضى

أكّد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنّ لبنان هو بلد تعايش وثقافة وتاريخ وجمال، ولكنه قد يشهد في بعض الأحيان مراحل من الفوضى والمعاناة والصعوبات. واعتبر الحريري أمام النساء المشاركات في حملة ” pedal for peace” الذين زاروه في بيت الوسط إلى أنّه “حين تجُلن في لبنان فإنكن تتمكن من رؤية المدن الجميلة والطرقات والزوايا على حقيقتها، ولا بد أنكن رأيتن أنه رغم هذا التنوع الموجود في البلد، 18 طائفة مختلفة، نعيش جميعنا سويا وكأننا شخص واحد، وإن فرقتنا السياسة أحيانا”.

وأضاف: “حين ترجعن إلى دولكن، يجب أن تقلن لأصدقائكن كم هو جميل هذا البلد، وآمل أن ترجعن إلى لبنان مع عائلاتكن وأصدقائكن، كما آمل أن يصبح لبنان دولة صديقة أكثر مع الدراجات الهوائية، فهذا أمر يحتاجه بالفعل”.