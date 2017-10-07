بالصور: Samsung Electronics و CTC تطلقان هاتف GALAXY Note 8 في السوق اللبناني

أطلقت سامسونج الكترونيكس المشرق العربي وشركة CTCالوكيل الرسمي لهواتف سامسونج في لبنان هاتف جالاكسي نوت 8 الجديد في منطقة الشرق الأوسط من لبنان في حفل حضره وزير الإتصالات السيد جمال الجراح، سفير جمهورية كوريا في لبنان السيد يونغ مان لي، ممثلين عن وسائل الإعلام وضيوف بارزين.

هذا ويشكل سامسونج جالاكسي نوت 8 المستوى الأحدث من سلسة هواتف نوت والتي طالما تميزت بشاشتها الكبيرة مقاس 6.3 وقلم S Pen، حيث تم تصميم الهاتف الجديد للأشخاص الذين يرغبون بتحقيق المزيد بمساعدة تكنولوجيا الهواتف الذكية ليوفر للمستخدمين تجربة فريدة من نوعها بالإضافة إلى تزويده بأفضل كاميرا هاتف ذكي من سامسونج حتى الآن لالتقاط صور مذهلة. وقد تم ابتكار جالاكسي نوت 8 ليتناسب بشكل تام مع الطريقة التي يتفاعل بها العملاء في حياتهم اليومية واعتمادهم على التكنولوجيا في انجاز الكثير من مهامهم.

وخلال الحفل تحدث السيد تشانغسب، رئيس سامسونج الكترونيكس المشرق العربي قائلاً: “نطلق اليوم هاتف جالاكسي نوت 8 في منطقة الشرق الأوسط من لبنان، الجهاز الأحدث من سلسلة هواتف نوت التي طالما تميزت بتقنياتها الفريدة وتساعد المستخدمين أينما كانوا على الإبداع والإنتاج من خلال الشاشة الكبيرة الاستثنائية وقلم S Pen الذكي ومميزات التصوير الفريد، ليوفر للمستخدمين وسيلة لتحقيق ما يريدون والقيام بأشياء لم يعتقدوا يوماً أنها مستطاعة، إذ طورت سلسلة جالاكسي نوت الفريدة لتلبي طموحات عشاق هذه الهواتف الذكية ليلائم طموحاتهم اللامحدودة”.

فيما عبر السيد ادي شرفان، الرئيس التنفيذي لشركة CTC في لبنان عن الشراكة التي تجمعها بسامسونج الكترونيكس المشرق العربي قائلاً: “نقف أمامكم بكل فخر لنمضي قدما بمسيرتنا المشتركة مع سامسونج الكترونيكس المليئة بالنجاح والتطور في عالم التكنولوجيا ونتوجه لعشَاق العلامة بشكل عام ومستخدمي هواتف سلسلة Note بشكل خاص من خلال هذا الهاتف الجديد الذي يناسب طموحاتهم اللامحدودة”. وأضاف : “نتمنى أن يحصد هذا الهاتف الجديد من سلسلة نوت نجاحا هاما في المنطقة ويلقى ردود فعل إيجابية من قبل المستهلكين نظرا للخصائص الفريدة والتقنيات المتطورة التي يتميز بها ما يزيد من ثقتنا بأحدث ابتكاراتنا ويدفعنا للإستمرار في العمل على تقديم كل جديد في ظل الثقة والدعم المستمر.”

شاشة العرض اللامتناهية

يتمتع هاتف جالاكسي نوت بأكبر شاشة عرض في هواتف هذه السلسة، إلا أن هيكله النحيف يجعل من حمله مريحاً جداً لاستخدامه بيد واحدة. وتتيح شاشة العرض اللامتناهية من نوع Quad HD+ Super AMOLED مقاس 6.3 بوصة للمستخدمين رؤية المزيد من الخيارات والتمرير بشكل أقل. ويوفر جهاز جالاكسي نوت 8 مساحة أكبر للمشاهدة والقراءة والرسم ما يجعله هاتف ذكي متعدد المهام بشكل أفضل.

ولطالما تمتَع مستخدمو أجهزة نوت بإمكانية القيام بمهام كثيرة عبر ميزة النوافذ المتعددة Multi Window، ومع ميزة العرض المزدوج للتطبيقات App Pairفي جالاكسي نوت 8 سيتمكن المستخدمون من إنشاء عرض ثنائي مخصص من التطبيقات في وقت واحد على اللوحة الجانبية Edge panel وفتح واستخدام تطبيقين بشكل متزامن بكل سهولة. على سبيل المثال يمكنك مشاهدة فيديو أثناء مراسلة أصدقائك أو القيام باتصال هاتفي متعدد الأطراف مع فتح الأجندة أمامك.

قلم S Pen الذكي

يوفر قلم S Pen الأكثر ذكاء وسائل جديدة تماما للكتابة والرسم والتفاعل مع الهاتف والتواصل مع الأصدقاء. ويمتاز القلم برأس أدق مع حساسية ضغط معززة وميزات إضافية تمكن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بطرق استثنائية لا يملكها أي قلم أو هاتف ذكي آخر على الإطلاق

وعندما يكون التواصل عبر النص فقط غير كافٍ، تتيح لك خاصية Live Message الكشف عن شخصيتك الفريدة والتواصل بواسطة قصص تعبيرية. ويمكن للمستخدمين مع هاتف سامسونج الجديد مشاركة النصوص المتحركة أو الرسوم عبر المنصات التي تدعم خاصية نسق الرسومات المتبادلة أو ما يعرف بـ (صور GIF المتحركة). انها طريقة جديدة تماما للتواصل يقدمها قلم S Pen تقوم على إضافة خصائص اتصال حية مليئة بالعاطفة تبعث الحياة في رسائلك.

وتسمح ميزة العرض الدائمAlways On Display لمستخدمي أجهزة جالاكسي بالبقاء على معرفة دائمة بالإخطارات دون الحاجة لفتح هواتفهم ومع هاتف جالاكسي نوت 8 تبدو هذه الخاصية أكثر قوة. ومن خلال عرض المذكرات على الشاشة المقفلة سيتمكن المستخدمون من الاطلاع على ما يصل إلى مائة صفحة من الملاحظات بمجرد إزالة قلمPen S وتمرير الملاحظات إلى وضع العرض الدائمAlways On Display على الشاشة وإجراء التعديلات بشكل مباشر.

وفيما يتعلق بأوقات السفر إلى الخارج أو عند زيارة موقع إلكتروني بلغة أجنبية، تتيح لك ميزة الترجمة المحسنة في قلم S Pen المرور على النص لترجمة ليس فقط المفردات بل الجمل بأكملها إلى 71 لغة، إضافة إلى ميزة تحويل الوحدات والعملات الأجنبية على الفور.

أفضل كاميرا من سامسونج على الإطلاق في جالاكسي نوت 8

تعد مسألة جودة الكاميرا إحدى الأمور الرئيسية التي تؤثر على قرار المستخدم فيما يتعلق بنوع الهاتف الذي يرغب بشرائه. وتمكنت سامسونج عبر أجهزتها من تطوير مزايا تصوير فريدة من نوعها، وفي هاتف جالاكسي نوت 8 تقدم الشركة أفضل كاميرا هاتف متحرك من سامسونج على الإطلاق.

ويعد هاتف جالاكسي نوت 8 أول هاتف ذكي مجهز بكاميرتين خلفيتين كل منهما بدقة 12 ميجابيكسل مع خاصية تثبيت الصورة البصرية OIS في عدسات الزاوية الواسعة والمقربة. إذ تتيح ميزة OIS التقاط صور أكثر دقة ووضوح.

ولمزيد من الطرق المتقدمة لالتقاط الصور، تتيح ميزة التركيز للمستخدمين التحكم بشكل أكبر بالصور الملتقطة من خلال السماح بإمكانية إعادة ضبط تأثيرات الصورة في وضع المعاينة وبعد التقاط الصورة.

وفي وضع الالتقاط المزدوج، تقوم الكاميرتين الخلفيتين بالتقاط صورتين مزدوجتين وحفظهما بنفس الوقت، حيث يتم التقاط الصورة الأولى عن قرب بواسطة العدسة المقربة أما الصورة الثانية فتكون بواسطة العدسات الواسعة ما يظهر الخلفية بأكملها.

وتحتوي عدسات الزاوية الواسعة على مستشعر بيكسل مزدوج مع خاصية التركيز التلقائي السريع، ما يتيح للمستخدم التقاط صور أكثر وضوحاً حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة. وقد تم تزويد الهاتف أيضاً بكاميرا أمامية ذكية بدقة 8 ميجابيكسل مع خاصية التركيز التلقائي من أجل التقاط صور شخصية (سيلفي) أكثر اشراقاً وإجراء مكالمات فيديو مميزة.

خصائص ومزايا إضافية

تم تصميم جالاكسي نوت 8 بالاعتماد على إرث علامة سامسونج لأجهزة جالاكسي – حيث يحتوي الهاتف على مجموعة من الميزات والخصائص التي غيرت من مفهوم تجربة الهاتف المتحرك :

مقاومة الماء والغبار : قبل أربع سنوات، طرحت سامسونج أول جهاز جالاكسي مع خاصية مقاومة الماء. أما اليوم، فقد أصبح بإمكانك أخذ هاتفك من سلسة نوت أينما تشاء وذلك بفضل احتوائه على خاصية مقاومة الماء والغبار (IP684) في الجهاز وقلم Pen S، حيث يمكنك الكتابة حتى عندما تكون الشاشة مبللة.

: قبل أربع سنوات، طرحت سامسونج أول جهاز جالاكسي مع خاصية مقاومة الماء. أما اليوم، فقد أصبح بإمكانك أخذ هاتفك من سلسة نوت أينما تشاء وذلك بفضل احتوائه على خاصية مقاومة الماء والغبار (IP684) في الجهاز وقلم Pen S، حيث يمكنك الكتابة حتى عندما تكون الشاشة مبللة.

شحن لاسلكي سريع: طرحت سامسونج قبل عامين ​​أول جهاز جالاكسي مع خاصية الشحن اللاسلكي. ويدعم اليوم جهاز جالاكسي نوت 8 هذه الخاصية بشكل معزز لتمكين المستخدم من الحصول على عملية شحن سريعة ومريحة دون الحاجة إلى فوضى الأسلاك.

طرحت سامسونج قبل عامين ​​أول جهاز جالاكسي مع خاصية الشحن اللاسلكي. ويدعم اليوم جهاز جالاكسي نوت 8 هذه الخاصية بشكل معزز لتمكين المستخدم من الحصول على عملية شحن سريعة ومريحة دون الحاجة إلى فوضى الأسلاك.

الأمن: يقدم جالاكسي نوت 8 إمكانية تفعيل خيارات المصادقة البيومترية – بما في ذلك ماسح قزحية العين وبصمات الأصابع. كما توفر منصة Samsung Knox جدار حماية متعدد المستويات والطبقات في مكونات وبرمجيات الهاتف ما يعزز من حماية ملفات الخاصة ويفصل بين البيانات الشخصية والمهنية.

يقدم جالاكسي نوت 8 إمكانية تفعيل خيارات المصادقة البيومترية – بما في ذلك ماسح قزحية العين وبصمات الأصابع. كما توفر منصة Samsung Knox جدار حماية متعدد المستويات والطبقات في مكونات وبرمجيات الهاتف ما يعزز من حماية ملفات الخاصة ويفصل بين البيانات الشخصية والمهنية. أداء قوي: مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت ومعالج 10 نانو متر وذاكرة قابلة للتوسع (تصل إلى 256 جيجابايت)، بات بإمكان المستخدمين الاستمتاع بالتصفح ومشاهدة الفيديوهات وممارسة الألعاب والقيام بمهام متعددة بشكل متزامن.

مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت ومعالج 10 نانو متر وذاكرة قابلة للتوسع (تصل إلى 256 جيجابايت)، بات بإمكان المستخدمين الاستمتاع بالتصفح ومشاهدة الفيديوهات وممارسة الألعاب والقيام بمهام متعددة بشكل متزامن.

تجربة هاتف متحرك مبتكرة: تتيح قاعدة الإرساء DeX، التي أضافتها سامسونج حديثاً، للمستخدمين الاستمتاع بالتجربة التي توفرها أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمدعومة بواسطة الهاتف المتحرك الخاص بك. ويمكنك الاحتفاظ بالملفات الخاصة بك على هاتفك، وإنجاز مهام العمل أثناء التنقل، واستخدام سامسونجDeX عندما تحتاج إلى شاشة أكبر. ويحتوي جالاكسي نوت 8 على الخاصية الجديدة Bixby وهو بمثابة وسيلة جديدة أكثر ذكاء لاستخدام هاتفك، حيث يتلقى الأوامر منك ويحسن من وظائفه مع مرور الوقت ويساعد في الحصول على المزيد من المتعة أثناء إنجاز المهام المتعددة.

أداء مميز وإنتاجية غير محدودة وحماية معززة للشركات

يعزز هاتف جالاكسي نوت 8 الابتكار لدى الشركات وينقل الأداء إلى مستوى متقدم من الجودة مع الميزات العديدة التي تسهم بتحسين الأداء والإنتاجية وأمن المعلومات لمجموعة واسعة من القطاعات ما يسهم في تبسيط أنجاز المهام في العمل :

قلم S Pen المعزز للأعمال : يتيح قلم S Pen للمهنيين القيام بأشياء لا يمكن للهواتف الذكية الأخرى إنجازها مثل تدوين الملاحظات بسرية في الشاشة المقفلة أو كتابة التعليقات التوضيحية للوثائق والصور بسرعة.

: يتيح قلم S Pen للمهنيين القيام بأشياء لا يمكن للهواتف الذكية الأخرى إنجازها مثل تدوين الملاحظات بسرية في الشاشة المقفلة أو كتابة التعليقات التوضيحية للوثائق والصور بسرعة. عملية توثيق وفتح قفل الهاتف دون الحاجة للمس : يقدم جالاكسي نوت 8 خاصية ماسح قزحية العين ما يتيح، على سبيل المثال، للموظفين في قطاعات الرعاية الصحية والإنشاءات أو السلامة العامة الذين قد يجدون أنفسهم في وضع يحتاجون فيه لفتح هواتفهم بشكل سلس دون الحاجة إلى التمرير أو مسح بصمة الأصبع.

: يقدم جالاكسي نوت 8 خاصية ماسح قزحية العين ما يتيح، على سبيل المثال، للموظفين في قطاعات الرعاية الصحية والإنشاءات أو السلامة العامة الذين قد يجدون أنفسهم في وضع يحتاجون فيه لفتح هواتفهم بشكل سلس دون الحاجة إلى التمرير أو مسح بصمة الأصبع. إمكانات معززة لقاعدة DeX : يعزز هاتف جالاكسي نوت 8 قاعدة الإرساء DeX لأولئك الذين يرغبون بتوسيع تجربة الهاتف المتحرك الخاصة والاستمتاع بالتجربة التي توفرها أجهزة الكمبيوتر المكتبية سواءً كانوا في الخارج أو في المكتب أو في المنزل.

التزام معزز بسلامة وأمن العملاء

تواصل سامسونج تأكيد التزامها بريادة القطاع فيما يتعلق بإجراءات السلامة في بطاريات الهاتف المتحرك، لذلك فقد تم تصميم بطارية هاتف جالاكسي نوت 8 بالاعتماد على 8 نقاط جديدة طورتها الشركة لسلامة البطارية، وهي النقاط الأكثر دقة وصرامة في السوق حتى الآن.

سيتوفر جهاز جالاكسي نوت 8 في الأسواق بعدة ألوان تشمل الأسود الداكن، الرمادي الأرجواني والذهبي القيقبي.

حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: news.samsung.com.