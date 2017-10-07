وزارة الداخلية السعودية: مقتل رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار

أعلن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي أنه عند الساعة الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة من فجراً تعرضت نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي السعودي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام في مدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع “هونداي” تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)، وتم التعامل معه على الفور من قبل رجال الحرس الملكي وفق ما يقتضيه الموقف مما نتج عنه مقتله بنفس مكانه في الحال، كما نتج عن هذا العمل الذي وصفه بـ”الجبان” استشهاد كلٍ من: وكيل الرقيب حماد بن شلاح المطيري والجندي أول عبدالله بن فيصل السبيعي وإصابة كلٍ من: العريف وليد بن علي شامي، الجندي أول أحمد صالح القرني والجندي أول عبدالله هندي السبيعي حيث يتلقون حالياً العلاج اللازم.

وأفاد التركي أنه قد اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري سعودي الجنسية ويبلغ من العمر 28 عاماً، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع “كلاشنكوف”، ثلاث قنابل حارقة “مالتوف”، مؤكداً أن “الجهات الأمنية لا تزال تباشر تحقيقاتها لمعرفة دوافع المهاجم وارتباطاته وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقاً”.