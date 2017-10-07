حارس دار للحضانة رشّ الأطفال بالكحول وأحرقهم

أعلنت السلطات البرازيلية مقتل سبعة اطفال في الرابعة من العمر ومعلمة تبلغ من العمر 43 عاما في دار للحضانة في البرازيل بعدما قام حارس المبنى برشهم بالكحول وأحراقهم احياء.

ووقعت الحادثة في حي فقير في مدينة جاناوبا التي تضم سبعين الف نسمة وتبعد حوالى 600 كلم عن بيلو اوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس (جنوب شرق)، عندما قام الحارس برش الاطفال بالكحول واضرام النار بالمبنى.

وتوفي الرجل محترقا بعد ساعات. وذكرت السلطات المحلية انه يعاني من “مشاكل عقلية”.

وأسفر الحريق عن اصابة نحو اربعين شخصا بجروح، تم نقلهم الى ثلاثة مستشفيات في المنطقة حسب درجة خطورة اصاباتهم.

واعلنت بلدية جاناوبا الحداد الرسمي سبعة ايام بينما حرص الرئيس البرازيلي ميشال تامر على التعبير عن “تضامنه مع الضحايا في هذه الفاجعة”.