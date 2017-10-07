أسرار الصحف ليوم السبت 7 تشرين الأول 2017

أسرار الآلهة – النهار

120 رئيس دائرة نجحوا في مباريات مجلس الخدمة المدنية وصرفت أموال طائلة لتدريبهم، لم يعيّنوا منذ أكثر من 7 أشهر وهم يتقاضون رواتبهم مع الزيادات التي لحقتها ويلزمون بيوتهم.

تزداد اجراءات مراقبة الحدود عبر تجهيزات تقدّمها دول أجنبيّة إلى الجيش اللبناني مرفقة بعرض خدمات عبر الأقمار الاصطناعيّة.

تبيّن أن الإدارات العامة أنفقت حتى الآن اعتمادات تخطّى حجم بعضها 4 أضعاف ما هو مطلوب في موازنة 2017.

علم أن النائب وليد جنبلاط ونجله تيمور سيزوران موسكو في وقت قريب جدّاً.

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يقال – المستقبل

إنّ الكلفة الأولية للبرنامج الاستثماري الذي أعدّته الحكومة لتطوير البنى التحتية تبلغ قيمتها 16 مليار دولار على أن تتّضح الأرقام النهائية بعد انتهاء عملية المشاورات مع الأطراف السياسية بهذا الخصوص خلال 15 يوماً.

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أسرار الجمهورية

إستبعد أحد السياسيين حصول أي خضّة سياسية بعد لقاءات عُقدت في الخارج وقال:»لو بَدها تشتّي غيّمت» فلم يتبدّل شيء لا في اللهجة ولا في الخطاب».

يُردِّد تيار بارز لدى سؤاله عن إستحقاق قريب وعن تحضيراته له فيجيب إن من المبكر الحديث عنه.

يتخوّف حزب في إحدى المناطق من عدم تأمين الإسم الشيعي في لائحته لأن أيّ إسم سيصطدم ببيئته التي ترفض التحالف مع هذا الحزب.

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أسرار اللواء

غمز: يتحرك أعضاء في رابطة من لون واحد إلى اضعاف هيبة رئاسة الرابطة الحالية.. لأسباب سياسية طبعاً.

لغز : يتحدث عارفون عن تعقيدات ملفات يطمح إلى إنجازها وزير جديد، وتقابل برفض وانتظار، وعدم استعجال من غير مسؤول.

همس: أعادت التطورات الميدانية في بلد مجاور خلط الأوراق، بصورة معقدة، من شأنها أن تعيد مراجعة الخيارات لأطراف عدّة.

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