إجتماع السراي بين “المستقبل” و”أمل” و”التيار”.. تنسيق مباشر “كعكته” سلة تعيينات!

إجتماع السراي الحكومي الذي تلا جلسة مجلس الوزراء أمس، إكتسب اهمّية سياسية كبيرة كونه يندرج في خانةِ التنسيق السياسي المباشر بين تيار “المستقبل” وحركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، ولو انّ موازنة 2018 دخَلت في صلب النقاشات.

فقد علمت صحيفة “لجمهورية”، انّ الاجتماع الذي ترأسَه رئيس الحكومة سعد الحريري وضمّ وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ، جرى في خلاله التنسيقُ في ملفّات عدة للمرحلة المقبلة، ومنها الجلسة التشريعية، وسلّة تعيينات جديدة تُطاول مراكز إدارية في الفئة الاولى، وأزمة محطة دير عمار الكهربائية.

وقد انضمّ الى هذا الإجتماع وزيرا الإقتصاد والطاقة ورئيسُ لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان ، واستُدعيَ فريق عمل وزارة المال ومديرها العام آلان بيفاني لبدء التحضير لإجتماعات مجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2018.