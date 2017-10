De nos jours, le 3e secteur, qui rassemble les différentes structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), prend de plus en plus d’importance au Liban. Il s’agit du secteur qui n’appartient ni à la sphère publique ni à la sphère privée, et qui regroupe les ONG, les associations, les mutuelles, les coopératives et les entreprises sociales – encore peu connues au Liban. Ce secteur englobe les plus grands projets financés par les organisations locales et internationales, crée de plus en plus d’emplois et devrait par conséquent être mieux étudié par les économistes qui n’ont tendance qu’à distinguer les secteurs privé et public.

Alors que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) a récemment été mise en avant à travers la journée mondiale qui lui a été consacrée le 25 septembre dernier, il convient de s’interroger sur la relation entre ces domaines, et comprendre dans quelle mesure les initiatives du secteur privé en matière de RSE et les principes du 3e secteur relatifs à l’ESS se complètent sans se concurrencer.

Objectif commun

Les origines du concept d’économie sociale renvoient à la réalité des groupements associatifs et solidaristes qui se développent déjà au XIXe siècle en réaction aux dégâts causés par l’expansion du capitalisme industriel. Ces organisations, principalement d’intérêt mutuel, préfigurent la naissance d’un troisième secteur dans la mesure où elles prennent toutes distance vis-à-vis des modalités classiques de la production capitaliste et aussi vis-à-vis de l’intervention des pouvoirs publics. Au tournant du XXe siècle, elles sont reconnues par des statuts juridiques distincts (associations, coopératives, mutuelles).

Le troisième secteur cherche à mettre les outils économiques au service de la société par des objectifs sociaux, principalement la prospérité et la croissance pour tous, au lieu de se focaliser sur les bénéfices individuels comme dans les économies traditionnelles. Ce nouveau secteur permet une distribution équitable des ressources et encourage l’utilisation d’outils nouveaux de financement et d’innovation comme les microcrédits.

Beaucoup plus récente, la RSE s’est diffusée à partir des années 1990, en même temps que la notion de développement durable, dont elle reprend les principes. Elle concerne les entreprises et surtout les grands groupes : ceux-ci s’engagent à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans leur gestion quotidienne, mais aussi dans leurs interactions avec leurs salariés, actionnaires, clients, fournisseurs, collectivités qui représentent leurs parties prenantes (stakeholders). Codes de conduite, adhésion à des chartes, publication de rapports, soumission à des certifications ou labels : ces outils sont largement utilisés pour attester de la réalité de la démarche RSE. Si, pour certains groupes, il s’agit essentiellement d’un outil de communication, d’autres ont réellement intégré la RSE dans leur stratégie de développement.

Par les principes qu’elles défendent, les structures du 3e secteur ou de l’ESS se rapprochent naturellement des entreprises engagées dans une démarche de RSE, leur objectif commun étant de favoriser le développement durable et de mettre l’économie au service de la société. Cependant, la finalité même des structures de l’ESS les distingue fortement du reste de l’économie. Pour une entreprise « classique », la finalité première reste la recherche du profit et la rentabilité du capital investi quand les priorités des ESS sont avant tout sociales et environnementales.

Terrain fertile

Dans le monde arabe, la pauvreté et le chômage des jeunes – dont le taux est presque le double de celui connu à l’échelle mondiale – constituent des défis majeurs qui exigent une intervention dans des domaines différents tels que l’éducation, la formation des compétences, la santé, la participation de la société civile ou le développement socio-économique… Des défis pouvant favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire dans cette région.

Parmi les pays arabes, le Liban est l’un des pays qui assure le meilleur terrain fertile au développement de l’ESS en raison de la liberté exceptionnelle de fonder des ONG, associations ou autres structures de l’économie sociale… En 2010, le nombre d’entrepreneurs sociaux des pays arabes reconnus à l’échelle internationale a atteint 78 entreprises, dont 73 au Liban, en Jordanie, en Palestine, en Égypte et au Maroc.

Il faut dire qu’au Liban, pendant la période de guerre civile et jusqu’à l’année 1987, la plupart des ONG consistaient en des associations familiales. Ce n’est qu’à partir de l’an 2000 qu’elles commencent à avoir le statut actuel d’ONG. Il faudra même attendre 2004 pour que la loi leur permette de pouvoir être créées sans autre critère d’autorisation préalable du ministère de l’Intérieur que la publication au Journal officiel de l’information relative à leur fondation et de leurs statuts. Aujourd’hui, il existe près de 16 000 ONG au Liban dont le statut est reconnu, en plus de coopératives et de mutuelles enregistrées au ministère de l’Agriculture et de clubs sportifs enregistrés au ministère de la Jeunesse et des Sports. Par contre, l’entrepreneuriat social est encore peu connu dans la région arabe.

Alors que la RSE prend son essor à travers la concurrence que se livrent les entreprises libanaises pour améliorer leur image et afficher leur intérêt à contribuer au développement durable, les principales structures du 3e secteur au Liban, à savoir les ONG, se concurrencent entre elles pour attirer le financement proposé dans le cadre des programmes RSE. Ces ONG constituent aujourd’hui le principal pont entre ces deux domaines, traçant de nouvelles perspectives pour l’économie libanaise et lançant des interrogations quant au nouveau rôle socio-économique prometteur du Liban dans son environnement arabe.

Maître de conférences à la faculté de sciences économiques de l’Université Saint-Joseph.