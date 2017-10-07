الخارجية الأميركية توافق على صفقة نظام “ثاد” الصاروخي للسعودية بـ15 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع نظام “ثاد” الدفاعي الصاروخي إلى المملكة العربية السعودية، تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، وفقاً لبيان صدر من وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية.

وجاء الإعلان عن موافقة وزارة الخارجية على بيع صواريخ “ثاد” للمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا، التي تعد أول زيارة من ملك سعودي للأراضي الروسية، وجرى خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة، منها بدء السعودية خطوات لشراء منظومة “S-400” الدفاعية الصاروخية.

وأفاد بيان وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية بأن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على الصفقة المحتملة وأن الوكالة سلمت الشهادات المطلوبة لإجراء الصفقة إلى الكونغرس، الجمعة. وأضاف البيان أن هذه الصفقة “تدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن دولة صديقة”، مشيراً إلى أن هذه الصفقة “مصالح الأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية وتدعم أمن السعودية ومنطقة الخليج على المدى الطويل في مواجهة التهديدات الإيرانية والتهديدات الإقليمية الأخرى”.

وتطرق البيان إلى أن الصفقة “ستعزز قدرة السعودية على الدفاع عن نفسها، ضد تهديدات الصواريخ الباليستية المتزايدة في المنطقة”، لافتاً إلى إن الصفقة المحتملة “لن تؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.