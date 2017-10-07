البيت الأبيض: ترامب سيكشف عن ردود فعل جديدة على “السلوك السيئ” لإيران

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن عن ردود فعل أميركية جديدة على اختبارات إيران الصاروخية ودعمها “للإرهاب” وهجماتها الإلكترونية في إطار استراتيجيته الجديدة للتعامل مع طهران، مؤكدةً أن “الرئيس لا ينظر إلى جزء واحد من هذا الأمر. إنه ينظر إلى كل السلوك السيئ من إيران”. وأضافت في حديث للصحافيين: “ليس فقط الاتفاق النووي كسلوك سيئ بل اختبار الصواريخ الباليستية وزعزعة استقرار المنطقة. الدولة الأولى الراعية للإرهاب والهجمات الإلكترونية وبرنامج نووي محظور”.

وتابعة المتحدثة: “إن ترامب يريد البحث عن استراتيجية واسعة تتصدي لكل تلك المشكلات. هذا ما يركز عليه فريقه وهذا ما سيكشف عنه في الأيام المقبلة”.