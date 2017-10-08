متعاقدو المهني في عكار: لإعادة العمل ببطاقة “حلا”

عقد رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير لقاءً مع عدد كبير من مخاتير عكار تم خلاله التشاور بواقع التعليم المهني بشكل عام، خصوصاً تسجيل الطلاب عبر وزارة الشؤون الاجتماعية ببطاقة “حلا” التي تم ايقاف العمل بها في هذا القطاع، الأمر الذي أثار قلق الطلاب أبناء العائلات ذوي الدخل المحدود بشكل مباشر.

وطالب المجتمعون وزير التربية مروان حماده ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بإعادة العمل بتلك البطاقة لكي يعود الطلاب الى معاهدهم بكرامتهم، لانه “اذا لم يتم العمل بها، سيبقى عدد كبير من الطلاب في الشوارع وهذا الامر غير مقبول باي شكل من الأشكال”، مؤكدين “وقوفهم الى جانب الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني لينالوا حقوقهم في التثبيت ليستقر عمل هذا القطاع”.