بلدية أميون تكرم 87 تلميذاً

كرمت بلدية اميون 87 تلميذا من الناجحين في الامتحانات الرسمية في البلدة، في قاعة احتفالات البلدية، في حضور رئيس البلدية المهندس مالك فارس والاعضاء، رؤساء جمعيات، مديري مدارس، فاعليات وذوي المكرمين.

وهنأت مقررة اللجنة التربوية في البلدية كورين الحاج عبيد الناجحين، متمنية عليهم “تحمل المسؤولية والمثابرة على العمل والنجاح لتحقيق اسمى الغايات التي تليق بهم وبموقعهم”.

وشددت على “اهمية الثقافة الى جانب التحصيل العلمي للسير قدما نحو التطور والرقي”. وركزت على “ضرورة التوفيق بين القدرات والميول العلمية وحاجة سوق العمل”. ودعت الخريجين الى “التحلي بالصدق والجدية والشفافية والاستقامة”.

وكانت كلمة للمكرمين القتها سمر جورج سعيفان شكرت فيها مدرستها ومديرها الاب نقولا مالك الذي كان ابا ومرشدا للجميع. كما شكرت الاساتذة والاهل على محبتهم ودعمهم. وتوجهت الى زملائها بالقول: “ان كان لهذا النجاح من معنى فهو انه يرمي الى السمو بمجتمعاتنا ويهدف الى خدمة هذه البلدة”.

وشكرت البلدية على مبادرتها التكريمية، معتبرة انها “دافع وحافز لكل اميوني بان ينخرط بجدية في خدمة المجتمع والوطن ويمارس مواطنيته بمحبة وتفان”.

وشكر رئيس البلدية مالك الحضور وهنأ التلامذة.