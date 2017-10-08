قرقاش: استبيان يظهر رأي أهل قطر الموحد

لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إلى استبيان نشرته أكاديمية أميركية حول رأي أهل قطر في السياسات التي تنتهجها حكومتهم، مشيراً إلى أن النتائج تظهر رأي القطريين الموحد.

وأكد قرقاش، في سلسة تغريدات له عبر “تويتر” انه و”في خضم ارتباك المرتبك، الاستبيان الذي نُشر حول رأي أهل قطر يشير إلى رأي عام أحكم من توجه الحكومة، آن الأوان أن تسمع القيادة رأي مواطنيها.”

وتابع: “وعن الاستبيان، فقامت به مؤسسة أكاديمية أمريكية، عبّر فيه أهل قطر عن نخوتهم مطالبين حكومتهم بالمرونة ورفضوا تقاربها مع إيران ودعمها للإخوان.”

من جهته رد مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي قائلاً: “الاستناد لاستبيان كاذب دليل وقوفكم خلفه ورأي أهل قطر معروف في استقبال سمو الأمير بعد جولته التي فضحكم فيها دليل ساطع على تلاحم الشعب مع قيادته.”