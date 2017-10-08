علمت “السياسة” أن الوزير السابق اللواء أشرف ريفي يتحضر إلى إقامة العديد من المهرجانات الانتخابية في طرابلس وبيروت وعدد من المناطق اللبنانية، استعداداً لخوض الاستحقاق النيابي، حيث بدأت ماكيناته الانتخابية بالتحضير لهذه المهرجانات التي يريد من خلالها حشد أكبر دعم شعبي في مواجهة قوى السلطة، حيث يأمل مناصروه أن ينجح في الانتخابات النيابية المقبلة في تحقيق الإنجاز الذي حققه في الانتخابات البلدية الأخيرة في مدينة طرابلس.