باسيل: لتطبيق اللامركزية الادارية وإعطاء دور واسع للبلديات بعيداً عن أي ضغط سياسي

استكمل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته في البقاع الغربي، حيث شارك في قداس في كنيسة صغبين والتقى كوادر “التيار الوطني الحر” في البلدة وتسلم منهم لوحة لصغبين.

ودعا باسيل الى “تطبيق اللامركزية الادارية واعطاء دور واسع للبلديات للنهوض بالقرى والبلدات بعيدا عن اي ضغط سياسي او حاجة لهذا وذاك”.

وقال: “لان الدولة مهددة بالافلاس، بدأنا بثلاثية اقتصادية تقوم على ثلاثية موازنة سلسلة ايرادات لا تطال الفقراء، وستستكمل مطلع الاسبوع وفي نهايته في المجلس النيابي، وهذا انجاز كبير للبنان، وهناك تخريب على هذا المشروع لاننا نريد اقتصادا منتجا وغيرنا يريد اقتصاد ريع، والتشويش حاصل في ما يتعلق بمتقاعدي الجيش لان بعض الضباط الطامحين للنيابة اوهموا المتقاعدين ان رواتبهم ستتدنى، ونحن نقول: ليس التيار الوطني الحر من يسأل عن حقوق العسكريين، فلا يجوز وضع تضحيات الجيش في سوق البيع والشراء”.

وأضاف: “سنبقى نصرخ في وجه الظلم لإحقاق الحق والعدل بين المواطنين”.