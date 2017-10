بالفيديو والصور: انفجار في محطة وقود في غانا

انفجرت محطة وقود فى العاصمة الغانية اكرا، وارسلت كرة نارية هائلة الى السماء ليلا، ما أدى إلى حال من الهلع حيث هرب الالاف من مكان الحادث.

وأظهرت أشرطة الفيديو والصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي النيران العملاقة وسحابة الفطر “النووية” ترتفع بالقرب من جامعة أكرا.

وأشارت المعلومات إلى وقوع قتيل واحد على الأقل وعدد من الجرحى.

People evacuating for the site of the explosion #accra #ghana pic.twitter.com/rWFSUq2aNa

— Amfo Connolly (@amfoconnolly) October 7, 2017