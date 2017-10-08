زهرمان: لبنان في مرحلة مخاض بانتظار وضوح المشهد الإقليمي

أكّد عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان أن رئيس الحكومة سعد الحريري يقدّم التنازلات من أجل الحفاظ على التسوية والإستقرار الناجم عنها، وأسف لأن بعض الفرقاء لا يبادلونه الحرص نفسه، معتبراً أن هذا الواقع يخلق أزمات ومشكلات لدى “تيار المستقبل” مع شارعه السنّي الذي بات يعتبر نفسه مستضعفاً.

وإذ أعلن أن ثمة اتجاهاً لتحييد الأمور الخلافية وعدم طرحها بقوة على طاولة مجلس الوزراء كي لا تكون عامل تفجير، رأى أن اللبنانيين مرغمون على المساكنة داخل الحكومة رغم حصول بعض المشكلات من هنا وهناك.

كلام زهرمان ورد في حديث خاص لـ”النهار” الكويتية من مكتبه في مقر المجلس النيابي بوسط بيروت، قال فيه أن لا قطيعة مع سورية وقنوات التواصل التقني والدبلوماسي موجودة، لكن محاولات جرّنا لتعويم النظام السوري هي المرفوضة.

واعتبر أن الفساد والهدر واقع لبناني قديم جداً وحلّه لا يتمّ بكبسة زر بل يتطلب الكثير من الوقت والدراسة، آسفاً لأنه حتى الآن لا نرى نيّة جدية لوضع خطة محكمة لمعالجة الهدر والفساد.