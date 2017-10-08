الملك سلمان يغادر موسكو بعد زيارة تاريخية

غادر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، موسكو بعد زيارة تاريخية لروسيا، عائداً إلى الرياض.

وتمّ خلال زيارة الملك سلمان لروسيا التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والدفاعية.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف قد زيارة الملك سلمان إلى روسيا بالناجحة بكل المقاييس.

وقال بوغدانوف إن تعميق التعاون بين روسيا والسعودية وخصوصا في المجال العسكري التقني، يعدّ حيويا للغاية ومؤشراً على تزايد مستويات الثقة بين البلدين. وأضاف أن المصلحة المشتركة للسعودية وروسيا تكمن في توسيع هذا التعاون.

وبعث الملك سلمان برقية شكر وتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال فيها: “”يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أقدم لفخامتكم بالغ الشكر والتقدير على ما لقتيه والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات المشتركة التي أجريناها العزم على المضي قدماً في تعزيز العلاقات بين بلدينا في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والأمن والسلم الدوليين. متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب الروسي الصديق”.