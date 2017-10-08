“المصالحة زيجة مارونية” .. الرياشي: لا سلسلة بدون ضرائب تمولها

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي تحفظ وزراء “القوات اللبنانية” على السلفة التي كان الوزير جمال الجراح قد طلبها من مجلس الوزراء، جاء لأن الأسباب التي تقدم بها الوزير غير مقنعة.

الرياشي وفي حديث لـ”LBCI”، أشار الى سلسلة الرتب والرواتب حق للمواطن ولكن لا يمكن دفعها الا بإقرار قانون ضرائب مخصصة لها فقط والمواطن يعي هذه الموضوع، لافتاً الى انه لا يمكن تمويل السلسلة لفترة طويلة الا من خلال الضرائب، قائلاً: “القوات” لديها موجة إصلاح في الدولة والمعادلة أصبحت لا سلسلة بدون ضرائب ولا ضرائب بدون سلسلة”.

وأوضح الرياشي انه يمكننا تأمين حوالي مليار دولار في العام من خلال المناطق التي لا تدفع فاتورة الكهرباء وهذا شكل من أشكال الهدر الذي علينا إيقافه، رافضاً ان يقال عن الطبقة السياسية انها فاسدة واذا كانت كذلك على المواطن تغييرها في صناديق الإقتراع وليقل كلمته بعد 6 أشهر.

ولفت الرياشي الى الكلب في البدء من فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ان تُشكّل حكومة غير توافقية بناءً على ان المعارضة تجبر اللاعب السياسي على تغيير أدائه ووجهنا بالرفض.

وفي ملف النازحين، جدد الرياشي موقف “القوات” الرافض للتفاوض مع النظام السوري لأنه لزوم ما لا يلزم، “لذلك نتطلع للتفاوض عبر الأمم المتحدة وأيضا لتخفيف الاحتقان بين النازح والمضيف”، معتبراً ان عودة النازحين يجب ان تكون تحت إشراف وحماية الأمم المتحدة عبر إقامة مخيمات على الحدود وإدخالهم الى الأراضي السورية.

وأوضح الرياشي ان المشكلة تكمن في ان النظام يرتكب المجازر بحق شعبه ولن نعطيه الشرعية، “ومن يخاف العودة بسبب النظام سيبقى على خوفه حتى لو كان التفاوض مع النظام، مؤكداً ان الحل يكون في أن ترعى الأمم المتحدة عودتهم الى مناطق آمنة في سوريا أيضاً تحت رعايتها، “ولا عودة الا برعايتها”.

وعن تفاهم معراب، اكد الرياشي وجود مقاربة مختلفة في إدارة الحكم بين “القوات” و”التيار” ولكن ذلك لا يهني التباين والإختلاف، معتبراً ان المصالحة “زيجة” مارونية ولا طلاق بين الفريقين.

وأوضح الرياشي ان المصالحة حققت الكثير من الأمور على الساحة السياسية وهذا إنجاز كبير بالنسبة للمسيحيين والحضور المسيحي في لبنان والشرق، كما وان لم يعد المسيحيون أتباعاً للطوائف الأخرى بل عاد قراراهم لهم، معتبراً ان ما يجمه القوات مع الكتائب والتيار أكثر مما يفرقهم.