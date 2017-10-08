فنيش: لإجراء الإنتخابات النيابية دون أي تأخير أو تمديد للمجلس

رأى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش “أن هناك مرحلة جديدة قد شهدنا بعض مظاهرها من خلال التعاون الذي جرى في الأسبوع الماضي لإيجاد حل لمشكلة سلسلة الرتب والرواتب، ولموضوع الموازنة والإيرادات وقطع الحساب، وهذا يعكس الحرص من جميع القوى السياسية على إيجاد مناخ للتعاون وإدارة البلد بروحية التوافق، وهذا لمصلحة البلد والجميع”.

وخلال رعايته حفل اختتام دورة رياضية أقيمت على أرض الملعب البلدي في بلدة معروب الجنوبية، طالب فنيش بـ”إجراء الإنتخابات النيابية دون أي تأخير أو تمديد للمجلس النيابي، لا سيما وأنه على أساسها ونتائجها تبنى المواقف وتحدد التحالفات وطبيعة الأمور، ولكن في النهاية لا بد من أن تسود روح التفاهم والتعاون والشراكة بين ممثلي مختلف مكونات نظامنا السياسي وفي مجتمعنا اللبناني”.