دوليات

السبهان: لإقامة تحالف دولي صارم بوجه “حزب الله”

غرد وزير دولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان عبر حسابه على تويتر “العقوبات الاميركية ضد الحزب المليشياوي الارهابي في لبنان جيدة ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الامن والسلام الاقليمي”.

 

 

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ثامر السبهان
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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