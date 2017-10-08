الحرارة الى انخفاض في اليومين المقبلين

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس المتوقع في لبنان اليوم الأحد قليل الغيوم صباحا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع إنخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وتتساقط أمطار متفرقة ابتداء من ساعات المساء تشتد ليلا وتكون مصحوبة ببرق ورعد، نحذر السائقين من خطر انزلاق السيارات على الطرقات مع بداية هطول الأمطار التي تكون موحلة في البداية.

يوم غد الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، كما تنشط الرياح من حين لآخر،يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي خلال الليل. الثلاثاء:غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة صباحا.

منخفض جوي متمركز فوق شرق اوروبا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان اعتبارا من بعد ظهر اليوم مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا .

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 19 درجة، في الداخل من 14 الى 26 درجة.

الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة صباحا، جنوبية غربية ناشطة اعتبارا من بعد الظهر، سرعتها من 10 الى 25 كلم/س تنشط احيانا فتصل الى 45 كلم/س.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75 %.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:26 درجة.