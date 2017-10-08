سلسلة مطالب من العجوز للأمم المتحدة

وجه رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين الأحرار وسفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان للمركز العربي الأوروبي التابع للأمم المتحدة الدكتور زياد العجوز رسالة الى الأمم المتحدة أبدى فبه استنكاره واستغرابه لقرارها الجائر بحق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووضعه على اللائحة السوداء بتهمة قتل الأطفال في اليمن.

ولفت العجوز الى ان تبلغ بمزيد من الاستغراب القرار الجائر الذي صدر عن الأمم المتحدة ووضع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على اللائحة السوداء بتهمة قتل الأطفال في اليمن.

وأشار، في بيان، الى “اننا من موقعنا ومن خلال متابعتنا للأحداث القائمة هناك نستطيع ان نؤكد بأن الميليشيات الإرهابية الحوثية وميليشيات الرئيس المخلوع على عبدالله صالح المدعومين من رأس الإرهاب العالمي المتمثل بالنظام الفارسي الإيراني هم الذين زجوا بالأطفال والأبرياء ليكونوا دروعا بشرية لحماية مراكزهم..وان التحالف العربي كان حريصا كل الحرص على حماية الأبرياء في اليمن الشقيق ،ولو كان هذا التحالف غير آبه بدماء الأطفال والأبرياء لاستطاع ان ينهي المعركة لصالحه منذ زمن طويل..

وكلنا يعرف ان الحوثيين وحزب الله والحشد الشعبي المدعومين من النظام الفارسي الايراني هم من قتلوا ونكلوا بأطفال العرب والأبرياء في اليمن ودول المنطقة وخصوصا في العراق وسوريا..

وان قراركم الجائر هذا سيتخذه الإرهابيون ذريعة لهم لإستكمال ارهابهم ..لأن هدف التحالف العربي منذ بدء الحرب في اليمن وحتى اللحظة هو محاربة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط من البوابة اليمنية..وان تضحيات الجيشين السعودي والإماراتي والشهداء الذين سقطوا لهم كانوا لمواجهة هذا الخطر الارهابي الذي كان معد له للإنتشار في العالم كله.

سعادة الأمين العام الموقر ، نطالبكم وفورا بالعودة عن قراركم الجائر هذا حفاظا على مصداقيتكم التي تفتقدونها يوما بعد الآخر نتيحة مواقفكم الجائرة.

كما نطالبكم بالإعتذار من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ورد الإعتبار لها. وإلا فإن قراركم هذا سيستخدمه الإرهابيون ذريعة لهم لشن المزيد من اعمالهم الإجرامية.”