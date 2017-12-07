بالفيديو – عون: “حزب الله” لا يستعمل سلاحه داخل لبنان

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون في مقابلة لبرنامج “أليكس سالموند شو”، الذي يبث على قناة آرتي الإنجليزية، أن “حزب الله” لا يستعمل سلاحه في الداخل اللبناني.

وقال عون: “القلق سياسي أكثر منه أمني.. استعمال الحزب السلاح في الداخل لم يحدث إلا مرة واحدة عندما أخذت الحكومة اللبنانية تدابير ضده”.

كما استبعد الرئيس اللبناني قيام إسرائيل مجددا بشن حرب على لبنان، مؤكدا في المقابلة أن “تل أبيب، وبعد حرب يوليو/تموز عام 2006، لم تتمكن من اختراق الجبهة الداخلية اللبنانية”.