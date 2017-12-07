قتلى وجرحى في مدرسة أميركية… والأولاد يختبؤون في كنيسة

قتل 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح برصاص مسلح اقتحم مدرسة في ولاية “نيو مكسيكو” الأميركية.

وذكرت تقارير إعلامية أن رجلاً اقتحم مدرسة “آزتيك” الثانوية في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفتح النار على العاملين والطلبة فيها.

وأخلت السلطات المدرسة وأغلقت المنطقة، داعية أولياء الأمور لأخذ أولادهم من كنيسة مجاورة للمدرسة.

وذكرت تقارير محلية أن المهاجم من بين المصابين أو القتلى، وفق ما ذكر موقع “ذا صن”.

وبعدما تردد أن المهاجم كان من المصابين، ذكرت معلومات أخرى بأن الشرطة قتلت مطلق النار.