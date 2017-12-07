الخارجية الأميركية: نطور استراتيجية خاصة للتصدي لنفوذ “حزب الله”

كشف نائب وزير الخارجية الأميركية جون سوليفين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطور استراتيجية خاصة للتصدي لنفوذ “حزب الله”، معرباً في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، عن قلقه من امتداد نفوذ الحزب ووصوله إلى “جنوب أميركا”.

واعتبر أن “حزب الله” أصبح يشكل مجموعة حاكمة محلية في جنوب لبنان، إضافة إلى كونه منظمة إرهابية تؤثر على الأحداث في سوريا.

ورأى سوليفين أن “حزب الله” الذي تدعمه إيران، يسعى إلى بسط نفوذه في مناطق أخرى، موضحاً أن الإدارة الأميركية تركز على هذه القضية.

وكان مجلس النواب الأميركي فرض قبل أسابيع، حزمة عقوبات جديدة على “حزب الله”.