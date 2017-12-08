محلياتالجمعة 08 كانون أول 2017 بالصورة: الكاتب الممانع” أسعد أبو خليل يطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني!!! غرد الكاتب “الممانع” في صحيفة “الأخبار” أسعد أبو خليل عبر صفحته على موقع “تويتر”، مطالباً بنزع سلاح الجيش اللبناني!. وقال: “العار، العار. قادة الجيش اللبناني يجتمعون مع ضباط العدوّ الاسرائيلي فيما الشوارع العربيّة تغلي بالغضب حول القدس. لنطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني والإبقاء على سلاح المقاومة فقط”. العار، العار. قادة الجيش اللبناني يجتمعون مع ضباط العدوّ الاسرائيلي فيما الشوارع العربيّة تغلي بالغضب حول القدس. لنطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني والإبقاء على سلاح المقاومة فقط. https://t.co/5z0l0CG0RZ — asad abukhalil (@asadabukhalil) December 8, 2017 كلمات مفتاحية: أسعد أبو خليلالمصدر: twitter، فريق موقع القوات اللبنانية