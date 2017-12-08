بالصورة: الكاتب الممانع” أسعد أبو خليل يطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني!!!

غرد الكاتب “الممانع” في صحيفة “الأخبار” أسعد أبو خليل عبر صفحته على موقع “تويتر”، مطالباً بنزع سلاح الجيش اللبناني!.

وقال: “العار، العار. قادة الجيش اللبناني يجتمعون مع ضباط العدوّ الاسرائيلي فيما الشوارع العربيّة تغلي بالغضب حول القدس. لنطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني والإبقاء على سلاح المقاومة فقط”.