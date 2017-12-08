بالصور: حبشي يلتقي طلاب دير الأحمر

عقد مرشح “القوات اللبنانية” عن دائرة بعلبك – الهرمل أنطوان حبشي ومنسق منطقة البقاع الشمالي في “القوات اللبنانية” موريس حبشي لقاءً مع طلاب المدارس والمعاهد الرسميّة في منطقة دير الأحمر بحضور رئيس مركز دير الأحمر في “القوات” جورج خشان.

واطلع أنطوان حبشي على حاجات الطلاب وأجاب عن تساؤلاتهم. كما أعلم موريس حبشي الطلاب عن إمكان السكن في مشروع بيت الطالب في ضبيّة بعدما كانت عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع قد أعلنت سابقًا أولويّة الإستفادة منه لطلاب منطقتي بشري ودير الأحمر.