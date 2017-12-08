بالصورة: توقيف أحد المتورطين بعمليات سرقة من داخل سيارات في جبل لبنان

تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف أحد المتورطين عمليات سرقة ونشل من داخل سيارات متوقفة الى جانب الطريق، ضمن محافظة جبل لبنان في محلة الحدث شارع الجاموس، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1969- لبنان)، وقد ضبط بحوزته بيان قيد إفرادي مزور بإسم شقيقه المتوفي خ. م.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات سرقة وسلب برفقة ثلاثة أشخاص آخرين (لبنانيان وفلسطيني) العمل جارٍ لتوقيفهم، واعترف بتنفيذ عمليات السرقة التالية:

– نشل حقيبة في محلة سن الفيل قرب مستشفى المشرق.

– نشل حقيبة من داخل سيارة في عين الرمانة.

– نشل حقيبة من داخل سيارة جيب في محلة الحدت.

– نشل حقيبة من داخل سيارة في محلة الشياح قرب مستشفى الحياة.

– نشل حقيبة من داخل سيارة في محلة الحازمية داخل موقف سبينيس.

– نشل حقيبة من داخل سيارة في محلة الصالومي.

– نشل حقيبة من داخل سيارة في محلة سن الفيل قرب فندق “الحبتور”.

– نشل حقيبة من داخل سيارة جيب في سن الفيل قرب فندق “الحبتور”.

– نشل حقيبة في محلة جسر الباشا قرب الكنيسة.

وقد أحيل الموقوف إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، كما جرى تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحق باقي المتورطين، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.