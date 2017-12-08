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جنبلاط: مؤتمر باريس لدعم لبنان… متفرقات مرضيٍة

غرّد رئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط عبر “تويتر”وكتب: متفرقات مرضيٍة، إنّ مؤتمر باريس لدعم لبنان في غاية الاهمية لكن لأنجاحه وجب الاصلاح أولا ووقف الهدر ثانيا والحدمن العجز ثالثا. ومن جهة اخرى فليكن معالجة النفايات أولوية بدل طمرها في البحر أو نثرها في البراري كما تستسهل غالب البلديات ومنها الباروك. أخيرا لا تنسوا الليطاني وتلوثه المميت”.

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المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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