جنبلاط: مؤتمر باريس لدعم لبنان… متفرقات مرضيٍة

غرّد رئيس “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط عبر “تويتر”وكتب: متفرقات مرضيٍة، إنّ مؤتمر باريس لدعم لبنان في غاية الاهمية لكن لأنجاحه وجب الاصلاح أولا ووقف الهدر ثانيا والحدمن العجز ثالثا. ومن جهة اخرى فليكن معالجة النفايات أولوية بدل طمرها في البحر أو نثرها في البراري كما تستسهل غالب البلديات ومنها الباروك. أخيرا لا تنسوا الليطاني وتلوثه المميت”.

متفرقات مرضيٍة:ان مؤتمر باريس لدعم لبنان في غاية الاهمية لكن لأنجاحه وجب الاصلاح اولا ووقف الهدر ثانيا والحدمن العجز ثالثا.ومن جهة اخرى فليكن معالجة النفايات اولوية بدل طمرها في البحر او نثرها في البراري كما تستسهل غالب البلديات ومنها الباروك.اخيرا لا تنسوا الليطاني وتلوثه المميت pic.twitter.com/kPAtYmgCm6 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) December 8, 2017