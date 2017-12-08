شيخ العقل: لاستنفار الأمة لمنع محاولات سلخ القدس عن انتمائها وتاريخها

شدد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن على “خطورة ما يجري بحق القدس بما تشكله من هوية عربية اسلامية مسيحية على السواء”، داعيا الى “استنفار الأمة العربية بكل شعوبها؛ والمسلمين جميعا؛ لمنع محاولات سلخ القدس عن انتمائها وتاريخها ومستقبلها المحتوم عاصمة أبدية لفلسطين العربية”.

كلام الشيخ حسن جاء خلال استقباله عددا من الوفود في دار الطائفة في بيروت، ورأى امامها أن “الأوضاع الراهنة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية معطوفة على الأوضاع المأسوية في عدد من الدول العربية، تستدعي مقاربات مختلفة على شتى الصعد لوقف هذا التدهور القاتل في حقوق الشعوب العربية وفي مقدمها شعب فلسطين، المدعو في هذه الأيام إلى تعميق وحدته والتكاتف بشكل تام خلف قضيته والنضال لحقوقه بكل الوسائل المشروعة”.

وكان الشيخ حسن استقبل وفدا من الحوزة العلمية في قم، ضم مدير الشؤون الاجتماعية والسياسية في الحوزة الشيخ محمد حسن زماني، وإمام جمعية شيراز الشيخ عبد الواحد خواجي، ومستشار السفارة الإيرانية محمد مهدي شريعتي مدار. وكانت مناسبة حث فيها الشيخ حسن على “إعلاء كلمة الوحدة الإسلامية على كل الخلافات التي مهما كانت وحده الحوار الحقيقي قادر على معالجتها بما يحصن واقع الأمة الإسلامية فيي وجه كل التحديات”.

استقبل الشيخ حسن وفدا من معهد دراسات الشرق الاوسط ضم امرتان عقاد وشادن الهاني، وكان عرض لنشاطات المعهد للجمع بين مختلف الاديان.

واسقتبل ايضا المعتمد السابق لمشيخة العقل في كندا الشيخ حسن عز الدين مقدما له درعا تكريمية تقديرا لجهوده في أثناء توليه مهمات المعتمدية.