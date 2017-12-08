“مفوضية اللاجئين”: ننسق مع السلطات المحلية للإستجابة لوفاة الاطفال النازحين في حريق المخيم في غزة

اعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان عن “شديد الحزن تجاه مقتل سبعة أطفال لاجئين سوريين جراء الحريق الذي وقع الخميس في 7 الحالي في مخيم غير رسمي للاجئين في غزة في البقاع الغربي، وقدمت تعازيها الحارة إلى أسرهم وإلى جميع المتضررين من هذه الحادثة المأساوية، وهي تقوم بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية للاستجابة لهذه الحادثة.

ولفتت في بيان، الى ان الأسر التي فقدت منازلها وممتلكاتها في النار قد تجمعت في قاعة البلدية المحلية حيث وُزّع عليها الطعام والماء والبطانيات والملابس الشتوية وغيرها من المساعدات الإنسانية كما يتوفر الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين.

واعتبر بيان مفوضية اللاجئين ان هذه الحادثة المأساوية تشكل مثالا عن المصاعب والظروف المعيشية القاسية التي يواجهها العديد من اللاجئين في لبنان.

كما تقدم المفوضية شكرها وتقديرها للسلطات المحلية على استجابتها السريعة لهذه الحادثة.