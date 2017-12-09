الشاب لـ”لبنان الحر”: المطلوب وحدة وطنية وتماسك لتمرير المرحلة

اعتبر النائب باسم الشاب ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب في قراره لم يأبه للرأي العام العالمي فهو راى ان هذا القرار تكلفته بسيطة اما مكاسبه فكبيرة، مشيرا الى انه فكر بعقلية رجل اعمال وليس بفكر رجل سياسي.

وفي حديث الى “لبنان الحر”، أشار الشاب انه علينا في لبنان ان نمرر هذه المرحلة التي قد تطول بالحوار والتماسك داخلي والوحدة الوطنية لكي لا تنعكس علينا بطريقة سلبية.