بالصور: زمن الميلاد في الجديدة -البوشرية -السد … زينة وموسيقى واضواء ومفرقعات 

قامت بلدية الجديدة -البوشرية -السد بتزيين سوق نيو الجديدة التجاري بمناسبة الاعياد، وليست المرة الأولى، فهذه المبادرة بدأت قبل 17 عاما وما زالت مستمرة حتى اليوم.

ولكنها المرة الاولى التي تضاء هذه الزينة ،التي صنفت عام 2000 من قبل شبكة الـCNN من بين اجمل زينة ميلادية في العالم واحتلت المرتبة الثالثة على اعوام عدة ، بعرض فني فريد من نوعه.

من امام مبنى بلدية ( الجديدة-البوشرية-السد) اطلق رئيس البلدية انطوان جباره ومعه اعضاء المجلس البلدي وفاعليات من المنطقة وتجار المنطقة ، موسم الاعياد واضاءة زينة الميلاد لسنة2017.

بعد كلمة الاعلامية رنا لويس سمعاني من تلفزيون الصدى ، الخاص بالمنطقة، كانت كلمةً رئيس البلدية الاستاذ انطوان جبارة الذي استهل كلمته بإعتذار من القلب الى المواطنين حول إقفال الطريق لفترة من الوقت لضرورات لوجيستية مؤكدا ان ما تقدمه البلدية للمواطنين هو من واجباتها الانمائية وليس منة من احد.

بعدها شكر جباره كل من ساهم في انجاح هذا الحفل المميز من منظمين وتجار واعضاء البلدية فردا فردا وختم متمنيا للبنانيين عموما وابناء الجديدة البوشرية السد اعيادا مجيدا ثم اعلن اضاءة الشارع وانطلاق موسم الاعياد مع مجموعة نشاطات منوعة.

وتميز الافتتاح بالتالي:

بالاضافة الى شعاع الاضواء، زينت المفرقعات سماء المنطقة رافقتها عروضات موسيقية وفنية على مستوى عالمي .

اما النشاطات خلال فترة الاعياد فهي التالية :

1-مسرحية للاطفال

2ـ Food truck

3-جوائز قيمة وسحب تومبولا على سيارة مقابل شراء بقيمةً٥٠ الف ليرة من محال سوق نيو الجديدة.