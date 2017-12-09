زيارة الخزعلي رسالة لإسرائيل… المتحدث الإعلامي لـ”عصائب أهل الحق” يفضح المستور

أكد المتحدث الإعلامي لـ”عصائب أهل الحق” نعيم العبودي ان الزيارة قام بها الخزعلي قبل نحو أسبوع من اليوم، وتوقيت نشر الفيديو فيه رسائل سياسية لإسرائيل.

واضاف في حديث لـ”النهار” : “قد وصلت تلك الرسائل القائلة إن إسرائيل لو فكرت بشن أي حرب حمقاء على لبنان أو أي جهة، فإنها ستواجه مقاتلين من العراق واليمن ولبنان، فزمن الهزائم قد ولّى إلى غير رجعة، ونحن جيل بعيد كل البعد عن جيل النكبة والنكسة. أي حماقة ستقوم بها إسرائيل باتجاه لبنان، الجبهات جميعها ستُفتح والمعركة المقبلة لن تقتصر على “حزب الله” بل سنكون في طليعة المقاتلين المدافعين عن المقاومة في لبنان وبالتنسيق الكامل مع شرفاء هذه الأمة”.

وعن الانتقادات التي وُجِّهت للزيارة، أكد العبودي أن الزيارة هي رسمية وليست خرقاً للقانون اللبناني ولا العراقي، فلم يظهر أي شخص في الفيديو حاملاً سلاحه، بل في لباسه العسكري، وهي رسالة للداخل الإسرائيلي، وليست للداخل اللبناني أو أي جهة أخرى.

وختم: “الهدف من الزيارة قد وصل، وهو تأكيد على خطاب السيد حسن نصرالله قبل فترة، أن في أي حرب مقبلة ستواجه إسرائيل مقاتلين من جنسيات أخرى. فالمحور أصبح متمدداً من اليمن وصولاً إلى لبنان وسوريا”.