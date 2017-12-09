العماد عون: لتكثيف الإجراءات العملانية لا سيما خلال فترة الأعياد

عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون اجتماعا في اليرزة، مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، حيث عرض لهم التطورات المحلية والإقليمية المستجدة وأوضاع المؤسسة العسكرية، وزودهم التوجيهات اللازمة.

وشدد قائد الجيش على تكثيف الإجراءات العملانية للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما خلال فترة الأعياد المجيدة، مؤكدا أن “الأزمة الراهنة في فلسطين المحتلة تستدعي المزيد من اليقظة والسهر لمواكبة التداعيات المحتملة، كما الجهوزية التامة على الحدود الجنوبية وفي الداخل، لمواجهة أي اعتداء اسرائيلي أو أي إخلال بالأمن”، ولافتا إلى أن “هذا الجهد الإضافي المطلوب من الجيش، يجب أن يتلازم مع مواصلة العمليات الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية، ومتابعة مكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها”.