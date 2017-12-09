جبيلي: سلاح “حزب الله” وُجه الى الشعوب العربية ولم يخدم يوماً القضية الفلسطينية

أشار رئيس مقاطعة أميركا الشمالية في “القوات اللبنانية” ورئيس المركز اللبناني للمعلومات جوزيف جبيلي، الى ان الهدف من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الصدمة من أجل تحقيق شيء بمسار المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية وهو يحب الملفات الصعبة.

جبيلي وفي حديث الى “لبنان الحر”، اكد ان الخطوة التالية يجب أن تكون بوضعية القدس وسيتوجه إلى إسرائيل لبدء المفاوضات، معتبراً ان مواقف الإدارة الأميركية تجاه الدول العربية في السابق كانت متوترة والوضع إختلف مع وصول ترامب حيث إبتعد عن إيران وأعلن ان السعودية حليف إستراتيجي لأميركا.

وإذ أكد جبيلي وجوب أن يكون هناك مبادرات بإعطاء حق الفلسطينيين في القدس وإذا لم تحصل أي خطوة إيجابية بهذا الإتجاه يكون قد فشل قرار ترامب، أوضح ان مسألة سلاح “حزب الله” أصبحت واضحة بالنسبة للإدارة الاميركية وثبت أن هذا السلاح لم يوجه إلى إسرائيل بل إلى الشعوب العربية ولم يخدم يوماً القضية الفلسطينية.