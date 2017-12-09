حرق جثمان “الجنرال المنتحر” في كرواتيا

أفاد التلفزيون الكرواتي، السبت، بإحراق جثمان الجنرال السابق الذى توفي بعد أن تجرع ما قال إنه سم في محكمة لجرائم الحرب، تابعة للأمم المتحدة.

ونقلت أسوشيتدبرس أن مراسم خاصة أقيمت يوم الخميس لسلوبودان برالياك الذي أدين بارتكاب جرائم حرب في البوسنة، وحكم عليه بالسجن 20 عاما.

وتجرع برالياك ما قال إنه سم بعد أن أكد قضاة محكمة جرائم الحرب في لاهاي بهولندا الحكم الصادر بحقه في جلسة استئناف في أواخر تشرين الثاني الماضي.

وتحقق السلطات الهولندية ومحكمة الأمم المتحدة في كيفية حصول برالياك على ما بدا أنه سم أثناء احتجازه.

ويعتبر كثيرون في كرواتيا برالياك بطلا على الرغم من إدانته بجرائم الحرب.

كان مواطنون أشعلوا الشموع من أجل برالياك، ومن المقرر إقامة مراسم تأبين له يوم الاثنين.