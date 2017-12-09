هل يزور بنس لبنان؟

علمت “اللواء” من مصادر دبلوماسية غربية ان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يدرس زيارة لبنان في إطار جولة يقوم بها في المنطقة، ومن ضمنها إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث رفضت السلطة الفلسطينية استقباله، قبل ان تتراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن القرار بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وأوضحت المصادر رداً على سؤال ان قرار الزيارة كان متخذاً، لكن تعديلاً ما طرأ، وقضى بتأجيل الزيارة، في ضوء تصاعد حملات الغضب ضد الإدارة الأميركية، بعد قرار ترامب.