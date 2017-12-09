أمن الدولة سلمت شهادات للمشاركين في مؤتمر الثقافة البدنية

سلم ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا ممثلا برئيس شؤون العديد انور حمية، شهادات مشاركة وتقدير باسم المديرية، للمشاركين في حفل اختتام المؤتمر العملي الاول للثقافة البدنية والرياضة الذي اقامته المديرية بالتعاون مع الاتحاد العربي للثقافة البدنية والرياضة ومع كلية التربية. ونال المشاركون شهادتين، واحدة من مديرية امن الدولة والأخرى من الإتحاد العربي للثقافة البدنية.

حضر حفل توزيع الشهادات الذي أقيم في فندق مونرو، رئيس الإتحاد العربي للثقافة البدنية الدكتور فوزي الخضري ومدير المؤتمر مسؤول النشاطات الرياضية في امن الدولة المقدم فادي كبي، وقدمته المستشارة الإعلامية في المديرية ريما صيرفي التي رحبت باسم المديرية وباسم اللواء صليبا بالمشاركين، ودعت الحضور الى الوقوف دقيقة صمت “للقول للعالم اجمع بأن القدس عربية”.

والقى حمية كلمة قال فيها: “ارحب باسم المديرية بالحضور الكريم، وقد منحني المدير العام اللواء صليبا شرف تمثيله في هذه المناسبة، وتسليم شهادات مشاركة الى المتدربين والمتدربات، وكذلك شهادات التقدير للاعلاميين والإعلاميات في الشأن الرياضي الذين واكبوا فعاليات المؤتمر وقاموا مشكورين بالتغطية”.

أضاف: “اشكر كل من سعى الى نجاح مؤتمرنا، واخص بالذكر شريكنا رئيس الإتحاد العربي للثقافة البدنية الدكتور فوزي الخضري وجميع اهل الخبرة والإختصاص الذين قدموا المحاضرات وجميع ضباط المديرية وعناصرها، ونعدكم بأن تواصل المديرية بجهود اللواء صليبا ونائبه العميد سمير سنان وكافة ضباطها مسيرة الرياضة عبر مؤتمرات نتمناها افعل وانجح في السنين المقبلة. وسنعمل سويا من اجل جعل الرياضة ثقافة اساسية وبالتالي عادة يومية لتصبح بالنهاية طبيعة ثانية، وكما يقول المثل العادة طبيعة ثانية”.

بعد ذلك، قدم حمية والخضري الشهادات للمشاركين من محاضرين واعلاميين ومسؤولين رياضيين في مختلف الإدارت في الدولة ومن الإتحادات والكليات الرياضية.