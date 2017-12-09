بلدية طرابلس: لأخذ موقف صارم من نقل السفارة الأميركية إلى القدس

عبر أعضاء مجلس بلدية طرابلس عن إدانتهم لقرار الرئيس الأميركي دوالد ترامب نقل السفارة الأميركية لمدينة القدس”.

واعتبر الأعضاء، في بيان بعد إجتماع لمناقشة تداعيات “قرار ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس في محاولة لتهويد القدس عاصمة فلسطين الابدية، “ان القرار جائر ومنحاز ولا يليق بأكبر دولة في العالم تدعي أنها حامية ومدافعة عن القرارات الدولية والتي ضمنها الحقوق التاريخية لسكان دولة فلسطين الأصليين من مسيحيين ومسلمين، التي تسعى إسرائيل لتهويدها”.

وختم: “إن مجلس بلدية طرابلس يقف صفا واحدا مع الشرعية الدولية والحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، ويهيب بالمجتمع العربي والدولي اخذ موقف صارم في هذا الإتجاه”.