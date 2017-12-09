“قوات التحالف” على مشارف الحديدة في ضربة كبيرة “للحوثيين”

واصلت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والمقاومة اليمنية، تقدمها في الساحل الغربي اليمني وبلغت مشارف “التحيتا” و “حيس” في محافظة الحديدة.

ويشكل التقدم الذي تحقق بدعم كبير من القوات الإماراتية، ضربة كبيرة لميلشيات الحوثي الإيرانية في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، يقطع تحرير الحديدة ومينائها الشريان الإيراني الذي يمد الميلشيات بالأسلحة والمعدات المهربة، حيث تستمر قوات التحالف العربي بتحقيق الانتصارات الحاسمة في الساحل الغربي.

وجرى تحرير مدينة الخوخة في محافظة الحديدة بالكامل، إضافة إلى فتح محاور جديدة في أماكن مختلفة لتحرير جميع المحافظات والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية.

وقال مصدر مسؤول في المقاومة اليمنية لـ “وام”، إن تقدم قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية شمالا نحو تحرير محافظة الحديدة يمثل إنجازا عسكريا كبيرا على خطة التحرير الكامل لليمن من ميلشيات الحوثي الإيرانية، إضافة إلى قطع طريق الإمدادات الخاصة بها.

في غضون ذلك، بدأ ” الهلال الأحمر الإماراتي ” تقديم المساعدات لسكان المناطق المحررة الذين تضرروا من احتلال ميليشيات الحوثي الإيرانية وشملت إرسال قوافل إغاثية إلى مدينة الخوخة والقري المجاورة لها كخطوة أولى.

وتشهد العملية الإنسانية، توزيع آلاف السلال الغذائية لإغاثة السكان الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة جراء الحصار الحوثي.