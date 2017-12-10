الجبير: الإعلان الأميركي حول القدس يضر بعملية السلام ويشكل إنحيازا

أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير ، أن المملكة سبق وأن حذرت من أن أي اعلان أميركي بشأن القدس قبل الوصول إلى تسوية نهائية، سيضر بمفاوضات السلام ويجعلها أكثر تعقيدا، مؤكدا أن ذلك يشكل إستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم ويشكل إنحيازا في الموقف الأميركي.

وقال الجبير في كلمته خلال الإجتماع الطارئ لـ”وزراء الخارجية العرب” في القاهرة مساء السبت: “أود أن أشكر المملكة الأردنية الهاشمية على طلبها عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس الجامعة الموقر الذي يأتي في أعقاب تطور بالغ الخطورة باعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها”.

وأضاف: “سبق وأن حذرت حكومة بلادي بأن أي إعلان أميركي بشأن القدس يسبق الوصول إلى تسوية نهائية سيضر بمفاوضات السلام، ويجعلها أكثر تعقيداً كما أن من شأن ذلك تقويض كل الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم”.

وتابع: “إن حكومة بلادي التي تستنكر هذه الخطوة ترى أنها تشكل انحيازاً في الموقف الأميركي ، كما أنها تعتبر انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد على أن القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، وتعتبر كل الاجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديموغرافية لاغية وباطلة”.

وأشار إلى أنه: “من هذا المنطلق فإن المملكة العربية السعودية تنوه بالإجماع الدولي الرافض لهذا القرار”.

وشدد الجبير قائلا: “إن موقف بلادي الثابت من القضية الفلسطينية يضعها في أولوية سياستها الخارجية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وتوليها اهتماما خاصا باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وتقدمت بلادي بمبادرة سلام تبنتها قمة بيروت في العام 2002م، كما حظيت بموافقة العالم الإسلامي في قمته الاستثنائية في العام 2005 م في مكة المكرمة، حيث وضعت مبادرة السلام العربية خارطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، وفي إطار حل الدولتين، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق قرارات الشرعية ذات الصلة”.

إلى ذلك، عقد الجبير على هامش إجتماع وزراء الخارجية العرب ، لقاءات ثنائية مع كل من: وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي ، وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي .

كما شارك الجبير في لقاء رباعي ضم وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين.

وجرى خلال اللقاءات بحث موضوع القدس وما تطرق له الإجتماع الوزاري.