بالفيديو: اكتشاف مقبرتين للأسرة الفرعونية الثامنة عشرة

أعلنت وزارة الآثار المصرية أن علماء آثار اكتشفوا مقبرتين قديمتين في مدينة الأقصر جنوب البلاد.

وأضافت الوزارة إن إحدى المقبرتين لها خمسة مداخل تؤدي إلى قاعة مستطيلة، وتحتوي على أقنعة جنائزية خشبية مطلية وسفن طينية ومومياء ملفوفة بالكتان.

أما المقبرة الثانية فتحتوي على فتحة (6 أمتار) تؤدي إلى 4 غرف جانبية وأجزاء من توابيت خشبية وغيرها من التحف.

تشير النقوش الحجرية إلى تاريخ المقبرتين اللتين تعودان إلى الأسرة الثامنة عشرة من الفراعنة الذين حكموا البلاد قبل نحو 3500 عام.

لم يتم بعد تحديد هوية الأشخاص الذين دُفنوا في هاتين المقبرتين.